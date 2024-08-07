Ще один старовинний будинок у центрі Дніпра отримав статус об’єкта культурної спадщини

У Дніпрі історична будівля на вулиці Старокозацька, 9, відома як “прибутковий будинок”, отримала статус об’єкта культурної спадщини за видом “архітектура”, повідомляє Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради.
Звели споруду в другій половині 1890 – на початку 1900 рр., як прибутковий будинок, у складі домоволодіння. Ще один двоповерховий корпус розташовувався на подвір’ї, займаючи усю ширину ділянки. Архітектор невідомий, однак головний фасад належить до варіанту катеринославського цегляного стилю в еклектиці.
У 1908 році садибою володів підприємець М. Л. Амнуель, а близько 1912-1913 років вона перейшла у власність землевласника А. Д. Денінзона.
Під час бойових дій 1941-1943 років будівля не постраждала.
У 70-х роках минулого століття в будинку провели капітальний ремонт, і на жаль, не зберегли первісне планування приміщень.
Пам’ятку іноді називають будинком Шатрова – на честь відомого письменника та журналіста Михайла Штейна (Шатрова), який жив тут з 1914 по 1941 та з 1946 по 1971 роки. Він є автором кількох сотень статей і книг. У 2008 році на його честь на фасаді будинку було встановлено меморіальну дошку.
Очікується, що оновлений статус будинку сприятиме його збереженню та підкреслить його значущість в історичному та культурному контексті Дніпра.
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