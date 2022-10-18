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Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:30
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237-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця. Дніпропетровщина пережила ще один день російського терору.

Новости Днепра про Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Деталі розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Дві російські ракети сьогодні влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там сталася масштабна пожежа, є серйозні руйнування.

Внаслідок обстрілу у Дніпрі одна людина дістала уламкові поранення, нині 57-річний чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. В місті пошкоджено понад три десятки житлових будинків, зачепило школи, дитячі садки.

Вдень без світла залишились деякі громади Синельниківського, Павлоградського, Новомосковського районів та окремі райони Дніпра. Енергетики стали до роботи одразу, коли дозволила безпекова ситуація. Громади області нині ще залишаються знеструмленими. Але аварійні бригади роблять все можливе, аби якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки і повернути світло в оселі громадян.

У Криворізькому районі знову надзвичайна ситуація у полях: на ворожому снаряді підірвався трактор. Техніку пошкоджено, водій уражень не зазнав.

Новости Днепра про Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

 

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Новости Днепра про Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Ще один день російського терору: Лукашук про ситуацію на ДніпропетровщиніРусский

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