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Ще двоє можуть перебувати під завалами: подробиці наслідків ворожого удару по готелю в Кривому Розі

Сьогодні 07:56
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Ворожа ракета влучила у готель в Кривому Розі.

Новости Днепра про Ще двоє можуть перебувати під завалами: подробиці наслідків ворожого удару по готелю в Кривому Розі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив подробиці ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури у ніч на 27 серпня у Кривому Розі. 

Ворог поцілив балістикою у готель. Відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей постраждали. До лікарні госпіталізували 45-річну жінку у важкому стані та 37-річного чоловіка в середньому. Інші три постраждалі лікуватимуться амбулаторно. 

На жаль, двоє людей не виходять на зв’язок. Ймовірно, вони знаходяться під завалами. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. 

Психологи надали допомогу 11 дорослим та 2 дітям.

Пошкоджено: 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Кадри з місця подій:

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Новости Днепра про Ще двоє можуть перебувати під завалами: подробиці наслідків ворожого удару по готелю в Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про Ще двоє можуть перебувати під завалами: подробиці наслідків ворожого удару по готелю в Кривому РозіРусский

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