Ще двоє можуть перебувати під завалами: подробиці наслідків ворожого удару по готелю в Кривому Розі

Ворожа ракета влучила у готель в Кривому Розі.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив подробиці ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури у ніч на 27 серпня у Кривому Розі.

Ворог поцілив балістикою у готель. Відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей постраждали. До лікарні госпіталізували 45-річну жінку у важкому стані та 37-річного чоловіка в середньому. Інші три постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

На жаль, двоє людей не виходять на зв’язок. Ймовірно, вони знаходяться під завалами. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють верхолази ДСНС та кінологи.

Психологи надали допомогу 11 дорослим та 2 дітям.

Пошкоджено: 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Кадри з місця подій:

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