Ще дві рідкісні кам’яні баби “евакуювалися” до Дніпра із зони бойових дій

Кам'яних баб знову евакуювали до Дніпра.

До Дніпровського національного історичного музею імені Яворницького потрапили нові пам’ятки давньої кам’яної пластики, врятовані від знищення у прифронтовій зоні. Про це на Facebook повідомив волонтер та співробітник музею Юрій Фанигін.

Пам’ятки доби енеоліту-бронзи віком до 6 тисяч років виявили у похованнях в курганах на території Дніпровщини. Кургани дослідила Дніпровська археологічна експедиція Інституту Археології України АН під керівництвом Ірини Шабельникової.

“Археологія та війна… Останні 100-150 років ці речі існують поруч, паралельно чи одночасно. Якщо ти не фінансуєш своїх археологів, то ворог точно фінансує своїх”, – зазначив волонтер.

Волонтер вдячний бійцям, які воюють, але знаходять час піклуватися про археологічні пам’ятки.