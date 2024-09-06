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  • Ще дві рідкісні кам’яні баби “евакуювалися” до Дніпра із зони бойових дій

Ще дві рідкісні кам’яні баби “евакуювалися” до Дніпра із зони бойових дій

Сьогодні 16:55
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Кам'яних баб знову евакуювали до Дніпра.

Новости Днепра про Ще дві рідкісні кам'яні баби

До Дніпровського національного історичного музею імені Яворницького потрапили нові пам’ятки давньої кам’яної пластики, врятовані від знищення у прифронтовій зоні. Про це на Facebook повідомив волонтер та співробітник музею Юрій Фанигін.

Пам’ятки доби енеоліту-бронзи віком до 6 тисяч років виявили у похованнях в курганах на території Дніпровщини. Кургани дослідила Дніпровська археологічна експедиція Інституту Археології України АН під керівництвом Ірини Шабельникової.

“Археологія та війна… Останні 100-150 років ці речі існують поруч, паралельно чи одночасно. Якщо ти не фінансуєш своїх археологів, то ворог точно фінансує своїх”, – зазначив волонтер.

Волонтер вдячний бійцям, які воюють, але знаходять час піклуватися про археологічні пам’ятки.

“Майбутнє без культури не можливе. А можливо без неї воно не має сенсу”, – резюмував Фанигін

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