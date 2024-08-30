Ще дві медалі вибороли для України спортсмени з Дніпропетровщини

Спортсмени з Дніпропетровщини здобули для України вже чотири медалі.

У Франції тривають Паралімпійські ігри-2024, які розпочалися 28 серпня. Спортсмени із Дніпропетровщини здобули ще дві медалі для України, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У фіналі з метання списа Владислав Білий здобув срібну нагороду. Його результат — 52,86 метра. Це друге “срібло” олімпійця. Першу медаль Владислав здобув у Токіо.

Ще одну перемогу для України сьогодні здобула плавчиня з Дніпропетровщини Ірина Пойда. Спортсменка виборола другу срібну нагороду Паралімпійських іграх.

Вчора дебютантка Паралімпіади здобула срібло на 200-метрівці вільним стилем, а сьогодні – у той самій дисципліні на дистанції 100 м (клас S5). Результат спортсменки – 1:17:37.

Загалом, це сьома медаль України на Паралімпіаді-2024 і четверта – здобута спортсменами Дніпропетровщини.

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