Ще дві кам’яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту

З фронту евакуювали ще дві кам'яні баби, яким понад 800 років.

Ще дві половецькі кам’яні баби оселилися в історичному музеї у Дніпрі. Рятувальну операцію разом з військовими провів волонтер Юрій Фанигін, який розповів про це на своїй Facebook-сторінці.

З Донбасу вдалося привезли два експонати стародавньої кам’яної пластики. Дві половецькі баби, створені у 11-13 столітті скіфами, знайшли у прифронтовому селищі. Скульптури вирішили евакуювати до Дніпра, аби вони не постраждали під час активних бойових дій.

«Евакуація з Донбасу. Дві “Баби” переїхали у Дніпро на тимчасове збереження. Дві пам’ятки нашої історії. Половецькі скульптури 11-13 ст. Врятовано! – написав Юрій Фанигін.

Як повідомили в Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького, кам’яні баби вже оселилися у своєму тимчасовому притулку.

Розвантаження половецьких “баб” з Донеччини у музеї, який стане для них тимчасовим прихистком (на час бойових дій на їх малій Батьківщині). Велика вдячність бійцям 231 Окремого Батальйону 128 Бригади ТРО за свідоме ставлення до історико-культурної спадщини, – пишуть музейники.

Нагадаємо, раніше до історичного музею в Дніпрі евакуювали 800-річну кам’яну бабу, яку знайшли у прифронтовому селищі. Скульптура була закопана у землю поблизу однієї із хат. Понад три тижні знадобилося, аби евакуювати цінний експонат з фронту.

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