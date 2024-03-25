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Ще дві кам’яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту

Сьогодні 10:33
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З фронту евакуювали ще дві кам'яні баби, яким понад 800 років.

Новости Днепра про Ще дві кам'яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту

Ще дві половецькі кам’яні баби оселилися в історичному музеї у Дніпрі. Рятувальну операцію разом з військовими провів волонтер Юрій Фанигін, який розповів про це на своїй Facebook-сторінці. 

З Донбасу вдалося привезли два експонати стародавньої кам’яної пластики. Дві половецькі баби, створені у 11-13 столітті скіфами, знайшли у прифронтовому селищі. Скульптури вирішили евакуювати до Дніпра, аби вони не постраждали під час активних бойових дій. 

«Евакуація з Донбасу. Дві “Баби” переїхали у Дніпро на тимчасове збереження. Дві пам’ятки нашої історії. Половецькі скульптури 11-13 ст. Врятовано! – написав Юрій Фанигін.

Як повідомили в Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького, кам’яні баби вже оселилися у своєму тимчасовому притулку.

Розвантаження половецьких “баб” з Донеччини у музеї, який стане для них тимчасовим прихистком (на час бойових дій на їх малій Батьківщині). Велика вдячність бійцям 231 Окремого Батальйону 128 Бригади ТРО за свідоме ставлення до історико-культурної спадщини, – пишуть музейники.

Новости Днепра про Ще дві кам'яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронту

Нагадаємо, раніше до історичного музею в Дніпрі евакуювали 800-річну кам’яну бабу, яку знайшли у прифронтовому селищі. Скульптура була закопана у землю поблизу однієї із хат. Понад три тижні знадобилося, аби евакуювати цінний експонат з фронту.

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Новости Днепра про Ще дві кам'яні баби, яким понад 800 років, переїхали до Дніпра з фронтуУкраїнська

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