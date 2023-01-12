Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірус

Сьогодні 22:00
просмотров

У Дніпрі фіксують нові випадки захворювання на коронавірус.
Новости Днепра про Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міськради.

За добу у Дніпрі зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. На стаціонарному лікуванні перебувають 45 осіб.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 323 щеплення від COVID-19. Усього вже зроблено 1 103 362 щеплення.

Читайте также:

Новости Днепра про Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірусУкраїнська Новости Днепра про Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірусРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Дніпро-Арену” не продадуть: в чому причина припинення торгів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Дніпро-Арену” не продадуть: в чому причина припинення торгів

    8 грудня на платформі “СЕТАМ” з’явився лот. На продаж виставили…

    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня

    У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла…

    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

    У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для…

    У Дніпрі на Амурському мосту автівка врізалась у відбійник: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:43
    У Дніпрі на Амурському мосту автівка врізалась у відбійник: рух ускладнено

    Сьогодні, 12 січня, у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія.

    Наверх