Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірус

За добу у Дніпрі зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. На стаціонарному лікуванні перебувають 45 осіб.
Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 323 щеплення від COVID-19. Усього вже зроблено 1 103 362 щеплення.
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