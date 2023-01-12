Ще 9 нових випадків: у Дніпрі реєструють захворювання на коронавірус

У Дніпрі фіксують нові випадки захворювання на коронавірус.

За добу у Дніпрі зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. На стаціонарному лікуванні перебувають 45 осіб.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 323 щеплення від COVID-19. Усього вже зроблено 1 103 362 щеплення.

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