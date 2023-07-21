Ще 15 пікапів і 25 дронів поїхали від Дніпра на передову

Дніпро продовжує системно забезпечувати воїнів ЗСУ необхідними автівками, дронами та іншою технікою.

Нині військові отримали нові пікапи з повним приводом. Автівки мають також знижені передачі, що полегшує пересування складним бездоріжжям. Їхня вантажопідйомність сягає 900 кг, тож вони придатні, зокрема, для обладнання й певними бойовими установками. «Ми щиро вдячні всім небайдужим громадянам, міському голові. Саме такими зусиллями ми наближаємо Перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми отримуємо дуже добру техніку, яка виконує свої безпосередні бойові завдання», — переконана військова Олена.

Крім цього, бійцям передали понад два десятки дронів з тепловізорами. Військовий Максим наголошує, що підрозділи на перших-других лініях зіткнення мають неабияку потребу в дронах, адже детальне бачення ворожих переміщень дозволяє ефективніше і швидше нищити російських окупантів. «Треба бути завжди зосередженим і готовим. Я вважаю, що ці дрони внесуть свій безпосередній вклад та допоможуть наблизити Перемогу», — каже воїн.

До нинішньої партії устаткування також увійшли ноутбуки та інша компʼютерна техніка, яку замовляли армійці.

«Сьогодні, коли в суспільстві дуже жваво точиться дискусія — «дрони чи стадіони», наша територіальна громада, славетне місто Дніпро, продовжує допомагати Збройним Силам України. Це вже стала така собі рутина. Кожного тижня ми відправляємо на потреби наших оборонців вантажівки, пікапи, дрони. Продовжуємо працювати», — сказав мер Борис Філатов. Він також додав, що Дніпро збалансовано розподіляє пріоритети, та разом із забезпеченням армійців продовжує опікуватися і міським господарством.

Українська

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