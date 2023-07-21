Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ще 15 пікапів і 25 дронів поїхали від Дніпра на передову

Сьогодні 14:58
просмотров

Дніпро продовжує системно забезпечувати воїнів ЗСУ необхідними автівками, дронами та іншою технікою.

Новости Днепра про Ще 15 пікапів і 25 дронів поїхали від Дніпра на передову

Нині військові отримали нові пікапи з повним приводом. Автівки мають також знижені передачі, що полегшує пересування складним бездоріжжям. Їхня вантажопідйомність сягає 900 кг, тож вони придатні, зокрема, для обладнання й певними бойовими установками. «Ми щиро вдячні всім небайдужим громадянам, міському голові. Саме такими зусиллями ми наближаємо Перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми отримуємо дуже добру техніку, яка виконує свої безпосередні бойові завдання», — переконана військова Олена.

Крім цього, бійцям передали понад два десятки дронів з тепловізорами. Військовий Максим наголошує, що підрозділи на перших-других лініях зіткнення мають неабияку потребу в дронах, адже детальне бачення ворожих переміщень дозволяє ефективніше і швидше нищити російських окупантів. «Треба бути завжди зосередженим і готовим. Я вважаю, що ці дрони внесуть свій безпосередній вклад та допоможуть наблизити Перемогу», — каже воїн.

До нинішньої партії устаткування також увійшли ноутбуки та інша компʼютерна техніка, яку замовляли армійці.

«Сьогодні, коли в суспільстві дуже жваво точиться дискусія — «дрони чи стадіони», наша територіальна громада, славетне місто Дніпро, продовжує допомагати Збройним Силам України. Це вже стала така собі рутина. Кожного тижня ми відправляємо на потреби наших оборонців вантажівки, пікапи, дрони. Продовжуємо працювати», — сказав мер Борис Філатов. Він також додав, що Дніпро збалансовано розподіляє пріоритети, та разом із забезпеченням армійців продовжує опікуватися і міським господарством.

Новости Днепра про Ще 15 пікапів і 25 дронів поїхали від Дніпра на передовуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погода на 21 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 21 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Можливо, сьогодні буде дощ.

Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Погода на 19 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
19.07.2023 06:15
Погода на 19 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно
Новини Дніпра
18.07.2023 06:15
Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно

Сьогодні можливий дощ із грозою.

Наверх