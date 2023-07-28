Шансів вижити було мало: у Дніпрі рятували хореографа, який втратив ногу на війні

Дніпровські медики продовжують займатися порятунком поранених військових.
Коли 34-річного Олександра ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра, шансів вижити в нього було мало. Боєць отримав важке поранення. Вибухом йому відірвало праву ногу.
Постраждалий втратив багато крові та був на межі життя та смерті. До реанімації він потрапив бувши в комі.
Мінно-вибухова травма. Ускладнилася розвитком анаеробної газової гангрени. Життя затухало”, – йдеться у повідомленні головного лікаря одного із медзакладів.
За життя Олександра боролися понад місяць. За ним цілодобово слідкувала завідувачка реанімації сепсису. Після місяця перебування в палаті інтенсивної терапії боєць отямився. Почався складний процес реабілітації, яку він проходив разом з психологами.
До війни Олександр працював акробатом-хореографом та вчив дітей. Тепер чоловік почав нове життя, але вірить, що повернеться до своєї улюбленої справи.
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