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Шансів вижити було мало: у Дніпрі рятували хореографа, який втратив ногу на війні

Сьогодні 10:31
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У лікарні Дніпра рятували хореографа, який через важке поранення втратив ногу.

Новости Днепра про Шансів вижити було мало: у Дніпрі рятували хореографа, який втратив ногу на війні

Дніпровські медики продовжують займатися порятунком поранених військових. 

Коли 34-річного Олександра ушпиталили до однієї з лікарень Дніпра, шансів вижити в нього було мало. Боєць отримав важке поранення. Вибухом йому відірвало праву ногу. 

Постраждалий втратив багато крові та був на межі життя та смерті. До реанімації він потрапив бувши в комі. 

Мінно-вибухова травма. Ускладнилася розвитком анаеробної газової гангрени. Життя затухало”, – йдеться у повідомленні головного лікаря одного із медзакладів.

За життя Олександра боролися понад місяць. За ним цілодобово слідкувала завідувачка реанімації сепсису. Після місяця перебування в палаті інтенсивної терапії боєць отямився. Почався складний процес реабілітації, яку він проходив разом з психологами.

До війни Олександр працював акробатом-хореографом та вчив дітей. Тепер чоловік почав нове життя, але вірить, що повернеться до своєї улюбленої справи. 

Новости Днепра про Шансів вижити було мало: у Дніпрі рятували хореографа, який втратив ногу на війні

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Новости Днепра про Шансів вижити було мало: у Дніпрі рятували хореографа, який втратив ногу на війніУкраїнська

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