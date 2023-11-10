Шалене здорожчання цін на бензин у Дніпрі: експерт розповів, чи варто очікувати ріст цін на пальне

Проте шаленого росту очікувати не варто, запевняє економічний експерт Євген Олійников у ефірі телеканалу “DniproTV”.
На думку фахівця, наразі склалися всі передумови для підвищення цін на пальне. Втім, воно не буде сильним та довготривалим, хоча й зачепить всі галузі економіки.
Як зазначив Олійников, провідні експерти зазначають, що нафта досягла цінової стелі. Якщо різкий стрибок і буде, то він не втримається довго. На значне підвищення цін може вплинути загострення на Близькому Сході, якщо війна між Ізраїлем та ХАМАСом масштабується. Проте і у цьому випадку є механізми, які допоможуть стабілізувати ситуацію.
До того ж зараз США застосовують дії для ліквідації дефіциту нафти коштом вибудовування певної конструкції відносин з іншими нафтодобувними країнами, – повідомляє експерт.
Тож ціна зросте, але не суттєво.
10 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
— A-95+ — 58,40 грн/л;
— А-95 — 55,42 грн/л;
— А-92 — 53,80 грн/л;
— дизельне пальне — 55,69 грн/л;
— скраплений газ — 32,34 грн/л.
Тиждень тому:
— A-95+ — 58,25 грн/л,
— А-95 — за 55,42 грн/л,
— бензин А-92 — за 53,53 грн/л.
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