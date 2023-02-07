Серце зупинилося під час бою: загинув ще один Герой з Дніпропетровщини

Захисник із Кривого Рогу Сергій Білаш помер під час бою з окупантами. У бійця раптово зупинилося серце.

Про це повідомили на сторінці «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Facebook.

Військовий брав участь у боях поблизу міста Лиман. Про смерть Героя стало відомо 1 лютого. Під час битви із ворогом у нього не витримало серце.

«Прекрасний був працівник. Добросовісний, професіонал, допомагав колегам, відповідально ставився до своєї безпеки та безпеки оточуючих. І людина була чудова. Сергій мав веселу вдачу, любив життя, користувався повагою у колективі. Міг у складних ситуаціях підтримати, підняти настрій. Дочку свою дуже любив. Це дуже тяжка втрата для бригади, для цеху, для всіх нас, – згадують про Героя колеги.

У мирний час Сергій Білаш працював машиністом ТЕЦ. Він керував роботою парових казанів.

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