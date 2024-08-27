Серпневий парад планет: коли жителям Дніпра споглядати унікальне явище

У небі над Дніпром "зійде" парад планет.

28 серпня у небі можна буде спостерігати парад планет. У ряд вишикуються Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Місяць. Усі вони будуть по одну сторону від Сонця в секторі, ймовірно, близько 160 градусів.

Якщо буде ясна погода, то жителі Дніпра також зможуть побачити парад планет неозброєним оком. Щоправда, без спеціального обладнання буде видно не все. Нептун та Уран – лише з телескопом. “Заховається” також Меркурій – його видимість становить менш як годину, він розташовується дуже низько біля горизонту і губиться в перших сонячних променях.

Аби побачити парад планет необхідно вибрати правильний час: слід дізнатися час світанку в місці вашого знаходження і почати спостереження щонайменше за годину до нього. Щоб перевірити, як і в який час вирівнювання планет буде видно з вашого місця розташування, портал Starwalk Space радить завантажити додаток Sky Tonight.

Це досить рідкісний парад планет, адже в ряд “вишикуються” відразу шість небесних тіл.

Наступного разу парад планет можна буде побачити лише у січні 2025 року, а такий масштабний лише у лютому.

18 січня 2025 року;

28 лютого 2025 року;

29 серпня 2025 року.

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