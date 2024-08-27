Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Серпневий парад планет: коли жителям Дніпра споглядати унікальне явище

Сьогодні 21:50
просмотров

У небі над Дніпром "зійде" парад планет.

Новости Днепра про Серпневий парад планет: коли жителям Дніпра споглядати унікальне явище

28 серпня у небі можна буде спостерігати парад планет. У ряд вишикуються Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Місяць. Усі вони будуть по одну сторону від Сонця в секторі, ймовірно, близько 160 градусів.

Якщо буде ясна погода, то жителі Дніпра також зможуть побачити парад планет неозброєним оком. Щоправда, без спеціального обладнання буде видно не все. Нептун та Уран – лише з телескопом. “Заховається” також Меркурій – його видимість становить менш як годину, він розташовується дуже низько біля горизонту і губиться в перших сонячних променях.

Аби побачити парад планет необхідно вибрати правильний час: слід дізнатися час світанку в місці вашого знаходження і почати спостереження щонайменше за годину до нього. Щоб перевірити, як і в який час вирівнювання планет буде видно з вашого місця розташування, портал Starwalk Space радить завантажити додаток Sky Tonight.

Це досить рідкісний парад планет, адже в ряд “вишикуються” відразу шість небесних тіл. 

Наступного разу парад планет можна буде побачити лише у січні 2025 року, а такий масштабний лише у лютому. 

  • 18 січня 2025 року;
  • 28 лютого 2025 року;
  • 29 серпня 2025 року.

Читайте також:

Новости Днепра про Серпневий парад планет: коли жителям Дніпра споглядати унікальне явищеУкраїнська Новости Днепра про Серпневий парад планет: коли жителям Дніпра споглядати унікальне явищеРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Втратила руку, але вижила: у Дніпрі 19-річна дівчина вночі потрапила під потяг
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:28
    Втратила руку, але вижила: у Дніпрі 19-річна дівчина вночі потрапила під потяг

    Девушка попала под поезд, но осталась жива.

    На Дніпропетровщині громадянина Грузії, який вийшов з в’язниці, підозрюють у нелегальному проживанні в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:40
    На Дніпропетровщині громадянина Грузії, який вийшов з в’язниці, підозрюють у нелегальному проживанні в Україні

    Громадянина Грузії, який незаконно проживає в Україні, депортують.

    На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:56
    На Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася в замаскований колодязь

    У Криворізькому районі рятували собаку.

    Скільком чергам одночасно відключатимуть світло у Дніпрі 28 серпня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:13
    Скільком чергам одночасно відключатимуть світло у Дніпрі 28 серпня

    Обмеження будуть трохи м'якшими.

    Наверх