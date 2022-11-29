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Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у Литві

Сьогодні 09:30
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У Литві відбувся відкритий чемпіонат з плавання категорії “Masters”. У ньому взяв участь спортсмен із Дніпра Сергій Тремполець. На ньому чоловік виборов два перших місця.

Новости Днепра про Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у Литві

А також Сергій привіз із собою 2 срібні медалі. 

Підсумок змагань:

  • 100 в/с – 2 місце;
  • 200 в/с – 2 місце;
  • 800 в/с – 1 місце;
  • 200 комплекс – 1 місце.

“Дякую кожному хто мене підтримував на відстані, дякую литовцям за гостинність, дякую моєї дружині що була усюди поруч кожну секунду”, — написав чоловік у соцмережах. 

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Новости Днепра про Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у ЛитвіУкраїнська

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