Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у Литві

У Литві відбувся відкритий чемпіонат з плавання категорії “Masters”. У ньому взяв участь спортсмен із Дніпра Сергій Тремполець. На ньому чоловік виборов два перших місця.

А також Сергій привіз із собою 2 срібні медалі.

Підсумок змагань:

100 в/с – 2 місце;

200 в/с – 2 місце;

800 в/с – 1 місце;

200 комплекс – 1 місце.

“Дякую кожному хто мене підтримував на відстані, дякую литовцям за гостинність, дякую моєї дружині що була усюди поруч кожну секунду”, — написав чоловік у соцмережах.

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