Сайт Дніпра Новини Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у Литві Сергій Тремполець із Дніпра виборов чотири медалі на змаганнях у Литві
У Литві відбувся відкритий чемпіонат з плавання категорії “Masters”. У ньому взяв участь спортсмен із Дніпра Сергій Тремполець. На ньому чоловік виборов два перших місця.
А також Сергій привіз із собою 2 срібні медалі.
Підсумок змагань:
100 в/с – 2 місце; 200 в/с – 2 місце; 800 в/с – 1 місце; 200 комплекс – 1 місце.
“Дякую кожному хто мене підтримував на відстані, дякую литовцям за гостинність, дякую моєї дружині що була усюди поруч кожну секунду”, — написав чоловік у соцмережах.
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Українська Надежда Захарченко
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