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Серед звільнених бранців – двоє криворіжців (ФОТО)

Сьогодні 07:15
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6 грудня з ворожого полону звільнили ще 60 українців. Серед них є військові ЗСУ, Нацгвардії й ДПСУ.

Новости Днепра про Серед звільнених бранців – двоє криворіжців (ФОТО)

Усього додому повернули 58 чоловіків та двох жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Серед звільнених бранців – боєць Криворізької бригади Нацгвардії, молодший сержант Віктор Янакій, який захищав Маріуполь.

Також у числі визволених бранців – криворізький воїн, військовослужбовець 17-ї танкової бригади Сергій Царюк. Він мужньо обороняв Маріуполь.

За словами омбудсмена Дмитра Лубенця, загалом звільнили 34-х оборонців Маріуполя, в тому числі 14 – із “Азовсталі”.

На підконтрольну Україні територію також повернулися полонені, яких утримували в Оленівці. Там у липні під час вибуху загинули та отримали поранення десятки українських військових. Україна звинуватила Росію в тому, що це було масовою стратою та спробою приховати тортури і нелюдське поводження з полоненими.

Новости Днепра про Серед звільнених бранців – двоє криворіжців (ФОТО) Новости Днепра про Серед звільнених бранців – двоє криворіжців (ФОТО)

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