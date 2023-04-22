Серед шарфів і шапок: у секонд-хенді Дніпра в боксі з товарами знайшли кота (ФОТО)

Секонд-хенд - це спражня лотерея. Одного дня там можна купити одяг від люксового бренду майже задарма, а іншого - не знайти жодної гідної речі. Утім, хто б міг подумати, що у дніпровських секонд-хендах є шанс натрапити ще й на тварин.

Так, місцеві жителі завітали до одного з таких магазинів. Під час пошуку потрібного товару вони помітили в боксі з шарфами та шапками пухнастий “сюрприз”.

Відповідними кадрами дніпряни поділились у місцевих пабліках.

В коробці серед одягу лежав великий кіт і, як можна було зрозуміти за його виразом обличчя, він був невдоволений тим, що його потурбували. Як кіт опинився серед одягу – невідомо, але ця картина добряче насмішила дніпрян.

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