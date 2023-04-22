Серед шарфів і шапок: у секонд-хенді Дніпра в боксі з товарами знайшли кота (ФОТО)

Так, місцеві жителі завітали до одного з таких магазинів. Під час пошуку потрібного товару вони помітили в боксі з шарфами та шапками пухнастий “сюрприз”.
Відповідними кадрами дніпряни поділились у місцевих пабліках.
В коробці серед одягу лежав великий кіт і, як можна було зрозуміти за його виразом обличчя, він був невдоволений тим, що його потурбували. Як кіт опинився серед одягу – невідомо, але ця картина добряче насмішила дніпрян.
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