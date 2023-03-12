Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)

На Дніпропетровщині показали село-привид.

За даними порталу Zemliak.com , Дніпропетровщині є 40 зниклих сіл, які ще є на карті, але де вже ніхто не живе. Ці дані аналітики отримали дослідивши відкриті реєстри виборців. Одним із таких є зникле село Катерино-Наталівка, яке розташоване в Криворізькому районі. Так, станом на 2021 тут було зареєстровано 0 мешканців.

Село Катерино-Наталівка знаходиться на лівому березі річки Базавлук, вище за течією на відстані 4 км розташоване село Володимирівка, нижче за течією на відстані 1,5 км розташоване село Петрівка.

Про те, що тут колись хтось постійно жив нагадують лише руїни старих будівель. Світлинами із села-привида поділився дослідник Dmytro Iakobchuk в спільноті “Природа Криворіжжя”. Він зазначає, що ця місцина могла би стати заповідною зоною.

Руїни старих кам’яних будівель, які поодиноко стоять посеред степу, нагадують всесвітньо відомий Стоунхендж. Поруч з зниклим селищем вже навіть немає дороги, а на засохлій траві залишилися сліди від автомобілів, які залишають поодинокі мандрівники.

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