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  • Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)

Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)

Сьогодні 19:50
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На Дніпропетровщині показали село-привид.

Новости Днепра про Серед поля залишився

За даними порталу Zemliak.com, Дніпропетровщині є 40 зниклих сіл, які ще є на карті, але де вже ніхто не живе. Ці дані аналітики отримали дослідивши відкриті реєстри виборців. Одним із таких є зникле село Катерино-Наталівка, яке розташоване в Криворізькому районі. Так, станом на 2021 тут було зареєстровано 0 мешканців. 
 
Село Катерино-Наталівка знаходиться на лівому березі річки Базавлук, вище за течією на відстані 4 км розташоване село Володимирівка, нижче за течією на відстані 1,5 км розташоване село Петрівка.
 
Про те, що тут колись хтось постійно жив нагадують лише руїни старих будівель. Світлинами із села-привида поділився дослідник Dmytro Iakobchuk в спільноті “Природа Криворіжжя”. Він зазначає, що ця місцина могла би стати заповідною зоною.
 
Руїни старих кам’яних будівель, які поодиноко стоять посеред степу, нагадують всесвітньо відомий Стоунхендж. Поруч з зниклим селищем вже навіть немає дороги, а на засохлій траві залишилися сліди від автомобілів, які залишають поодинокі мандрівники.
 

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

Новости Днепра про Серед поля залишився

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