Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)
Серед поля залишився “стоунхендж”: на Дніпропетровщині показали село-привид (ФОТО)
Сьогодні 19:50
просмотров
На Дніпропетровщині показали село-привид.
За даними порталу Zemliak.com, Дніпропетровщині є 40 зниклих сіл, які ще є на карті, але де вже ніхто не живе. Ці дані аналітики отримали дослідивши відкриті реєстри виборців. Одним із таких є зникле село Катерино-Наталівка, яке розташоване в Криворізькому районі. Так, станом на 2021 тут було зареєстровано 0 мешканців.
Село Катерино-Наталівка знаходиться на лівому березі річки Базавлук, вище за течією на відстані 4 км розташоване село Володимирівка, нижче за течією на відстані 1,5 км розташоване село Петрівка.
Про те, що тут колись хтось постійно жив нагадують лише руїни старих будівель. Світлинами із села-привида поділився дослідник Dmytro Iakobchuk в спільноті “Природа Криворіжжя”. Він зазначає, що ця місцина могла би стати заповідною зоною.
Руїни старих кам’яних будівель, які поодиноко стоять посеред степу, нагадують всесвітньо відомий Стоунхендж. Поруч з зниклим селищем вже навіть немає дороги, а на засохлій траві залишилися сліди від автомобілів, які залишають поодинокі мандрівники.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"