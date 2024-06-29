Сенсори для милиць, чіпи на велосипеди та штучний юрист: ТОП-5 незвичайних стартапів з Дніпра

Дніпро відоме своєю розвинутою промисловістю та науковими досягненнями, окрім того наше місто має безліч інноваційних стартапів, які відомі не всім, однак заслуговують на увагу.

Важливо згадати, що стартап – це проєкти, що тільки-но створюються та розвиваються з нуля. Зазвичай вони стикаються з високим рівнем ризику – успіх або на нулі, або на висоті.

У Дніпрі таких новостворених компаній було досить багато та деякі з них припинили своє існування, однак є ті, які продовжують свій розвиток та фінансуються Українським фондом стартапів (інша назва – Фонд Розвитку Інновацій).

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 стартапів Дніпра зі списку УФС, які заслуговують уваги. Більша частина з них відноситься до медичної індустрії.

Bicovery

Одним з найпопулярніших дніпровських стартапів з оригінальною ідеєю можна вважати сервіс “Bicovery” створений на основі штучного інтелекту. Його основна мета – забезпечити допомогу людям з біполярним розладом, покращивши якість їхнього лікування та відстежування поведінкових даних. Розробники – Олександр Шарко, Володимир Тутов і Олексій Тулін.

Ідея створення цього стартапу виникла з потреби у вдосконаленні методів лікування біполярного розладу. Тож розробники вирішили, що найкращий варіант – слідкувати за поведінкою пацієнта за допомогою використання пристроїв, які завжди у нього під рукою. Додаток дозволяє пацієнтам самостійно контролювати свій стан, а лікарям – отримувати важливі дані про зміни настрою, реакцію на ліки та інші показники.

Основними позитивними сторонами стартапу можна вважати:

використання набору сенсорів, таких як розумні крокоміри, моніторинг серцебиття, динаміка фізичних та соціальних активностей тощо;

схема розпізнавання поведінки, як “typing behavior”, тобто поведінка при роботі з текстом, що аналізує, як користувачі працюють з текстом (наприклад, швидкість та ритм набору тексту);

можливість створення індивідуального плану лікування для пацієнтів;

сприяння підвищенню обізнаності суспільства про ці захворювання та зменшенню стигматизації у суспільстві.

У майбутньому у стартапі планують розширити концепцію самоконтролю, інтегрованого догляду та мобільних технологій, щоб допомогти людям з іншими психічними захворюваннями, такими як тривожний розлад, прикордонний розлад особистості та шизофренія.

До речі, цього року 10 червня 2 дніпровських стартапи були представлені на зустрічі у межах платформи German Ukrainian Digital Partnership, присвячена галузям E-Health & BioTech. Серед них був Bicovery.

ComeBack Mobility

Наступним на зустрічі розглядався саме ComeBack Mobility – стартап, який займається розробкою медичних технологій, спрямованих на покращення реабілітації пацієнтів з травмами нижніх кінцівок за допомогою контролю навантаження. Його створив дніпрянин Ілля Попов.

Головною метою Попова було розробити технологію, яка допоможе пацієнтам з травмами нижніх кінцівок забезпечити правильне навантаження на травмовану ногу, тим самим прискорюючи процес відновлення і зменшуючи ризик ускладнень.

Тож на основі цієї мети було розроблено смарт-насадки з сенсорами для милиць. Ці сенсори передають дані в реальному часі на смартфон, що дозволяє пацієнтам та лікарям контролювати кількість ваги, яку пацієнт прикладає до травмованої ноги, та кількість зроблених кроків. Розробник та його помічники вважають, що це забезпечить дотримання рекомендованих обмежень навантаження і своєчасне коригування процесу реабілітації.

Зокрема на офіційному сайті стартапу детально розповіли, як саме працюють ці сенсори для милиць:

Спочатку пацієнту ставлять сенсори та підключають їх до програми. У додатку лікар встановлює індивідуальну програму навантаження на травмовану ногу; Далі сенсори регулюються відповідно до вказівок лікаря. Протягом усього часу реабілітації терапевт слідкує за навантаженням кінцівки та у разі необхідності корегує лікування.

І все це виконується дистанційно.

Impulsar

Третє місце у нашому топі посідає медична розробка Impulsar, яка так само зосереджена на покращенні лікування пацієнтів та полегшенні роботи медичних працівників. Проєкт забезпечує створення розумних браслетів для людей з епілепсією та аутизмом, які сповіщатимуть про ймовірність розвитку кризового стану. До речі, моніторинг також виконує штучний інтелект.

Смарт-браслети 24/7 слідкують за низкою факторів фізичної, соціальної активності користувача та його поведінки, аби виявити аномальні реакції або кризові стани, що потребують миттєвої реакції. Моніторинг виконується за допомогою мобільного додатку в телефоні.

У разі наближення критичного стану пацієнтам приходить повідомлення, а також меседж з геолокацією надсилається їхнім родичам.

Як зазначають на офіційному сайті, основними причинами створення такої інноваційної технології є:

Адаптувати й соціалізувати людей з епілепсією та аутизмом. Контролювати й впливати на епілептичні напади. Розробити новий шаблон поведінки дитини з аутизмом за допомогою програмного забезпечення, що виявлятиме реакції на ті чи інші збудники агресії. Важливість отримання даних медиками для ранньої діагностики деменції і потенційно виліковних станів. Подальший аналіз ефективності призначеної терапії при епілепсії.

Таким чином смарт-браслети надають допомогу не тільки людям з певними хворобами, але й медичним працівникам. Такий новітній спосіб відстеження стану пацієнта покращить його лікування.

WheelKeep

Розробники WheelKeep – Павло Герман та Ілля Волков, випускники ДНУ імені Олеся Гончара. Молоді хлопці обожнюють велосипеди та розуміють, як це важливо – забезпечити безпеку свого двохколісного. Вони зосередились на вирішенні проблеми крадіжки велосипедів та розробили власний проєкт.

Молоді студенти вирішили створити мініатюрний трекер, який легко вбудовується в рульову колонку велосипеда і є непомітним ззовні. Така система безпеки повинна відстежувати рухи велосипеда і передавати інформацію про його місцезнаходження з точністю до трьох метрів на телефон власника. Такий своєрідний “чіп”.

І їм вдалося створити неповторний винахід. Окрім того, технологія сповіщатиме навіть про мінімальні рухи велосипеда та має сигналізацію, якою можна керувати через мобільний додаток.

До речі, стартап став переможцем на івенті Red Bull Basement, а згодом був представлений на конференції VivaTech 2022 у Парижі. Перші продажі були запущені в Україні ще перед початком повномасштабної війни, а згодом стартап планував вихід на ринок Нідерландів.

ПравоМен

Топ стартапів Дніпра закриває розробка штучного інтелекту – помічника з побутових юридичних питань, який спеціалізується у наданні юридичних консультацій, формуванні документів, а також роз’ясненні можливостей та ефективності е-сервісів. Щось на кшталт робота-юриста.

Його особливостями є розширений функціонал – користуватися ним можна у таких соціальних мережах:

Telegram

Viber

Facebook

Також додаток можуть завантажити користувачі Android та Iphone.

Окрім того, інформацію чат-бот дає зокрема аналізуючи такі платформи: “Опендатабот”, “Open Data Incubatot”, “Railway bot”, “Hiil”, “Міністерство Юстиції України”, “Сервіси підготовки документи для стягнення/розлучення”.

За допомогою нього можна навіть створювати юридичні документи, звичайно, за ціну.

Наразі з чат-ботом можна поспілкуватись на такі теми:

сімейні питання;

бізнес;

право;

цифрові сервіси;

суд.

Також можна запросити одноразову допомогу, яка надається певним працівникам та підприємцям. І найцікавіше – у чаті завжди є кнопка SOS, за допомогою якої можна повідомити про злочини, незаконні обшуки, затримання або зафіксовані випадки корупції.

Всі вищезазначені стартапи вже певним чином здобули популярність та визнання як серед українців, так і за кордоном. Більшість з них розвивається як окрема компанія, а також має великі плани на майбутнє. Окрім нашої п’ятірки, існують й інші стартапи, які були започатковані уроженцями Дніпра. Варто лише згадати про створені дніпрянами компанії, які успішно продовжують свою справу вже багато років – “Mr. Pops” або “АТБ”.

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