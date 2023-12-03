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Сенсація на “Дніпро-Арені”: СК Дніпро-1 поступився Ворсклі

Сьогодні 12:07
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СК Дніпро-1 несподівано вдома поступився полтавській Ворсклі.

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Перед початком 16 туру “дніпряни” очолювали турнірну таблицю, та випереджали ворсклян на 16 очок.

Господарі зусиллями Лєднева після пасу Піхальонка вже на 3-й хвилині відкрили рахунок.

Здавалося б, що підопічні Максимова контролюють хід гри, але перед самою перервою Ворскла навіть змогла вийти вперед.

Спочатку Челядін, а потім Феліпе перевернули матч з ніг на голову, двома голами “у роздягальню”.

Відігратися до кінця матчу господарям не вдалося і через це вони втрачають перше місце у чемпіонаті.

Дніпро-1 — Ворскла 1:2
Голи: Лєднєв, 3 — Челядін, 31, Феліпе, 38

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