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  • Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагороду

Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагороду

Сьогодні 17:43
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У Дніпрі нагородили школяра, який допомагав розбирати завали будинку на Перемозі.

Новости Днепра про Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагороду

Сьогодні в Дніпрі нагородили школяра, який 14 січня допомагав рятувальникам розбирати завали. 14-річний хлопець був одним із перших, хто прийшов на допомогу. Тимофій розповів, що в той день катався поруч на велосипеді, а коли почув звук вибуху, вирушив на місце удару. Хлопець каже, що просто не зміг пройти повз.

Тоді до місця трагедії прийшло ледь не все місто, бо були потрібні зайві руки. Підліток допомагав пораненим людям, заспокоював їх та відводив до надзвичайників, розбирав завали, разом з волонтерами робив чай. Про історію хлопця розповіли в ДСНС та міськраді. 

Сьогоднішня відзнака для мене знакова, дуже вдячний їм за відвагу та допомогу. Бо завдяки ним врятовані тисячі українців та розібрано багато завалів, –  зауважив учень школи № 130 Тимофій Потеряйло

Новости Днепра про Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагороду

Також Тимофію на згадку подарували каску та вогнегасник. Можливо цей набір йому ще знадобиться, адже він мріє опанувати професію рятувальника.

Нагороджував Тимофія начальник управління персоналу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Коваль.

За самовіддану працю, мужність, відвагу та виключний патріотизм, – написано на подяці, яку вручили рятувальники школяру. 

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Новости Днепра про Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагородуУкраїнська Новости Днепра про Семикласник із Дніпра допомагав розбирати завали будинку на Перемозі: школяр отримав нагородуРусский

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