Селище у передмісті та десятки вулиць: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду

Сьогодні, 20 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Короленка, 21-35;

сел. Кодаки;

вул. Командира Юніна;

вул. Керамічна;

вул. Червнева;

вул. Автодорожня;

вул. Мальовнича;

вул. Відпочинку;

вул. Космодромна, 5, 7.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

просп. Гагаріна, 102.

Коли відновлять водопостачання, не сказано.

Крім того, у зв’язку з перебоями у електропостачанні зупинилась ПНС на вул. Кожемʼяки, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

вул. Кожемʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Нормативний тиск відновлять у найближчий час.

Зробіть про всяк випадок вдома запаси питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження.

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