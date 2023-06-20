Селище у передмісті та десятки вулиць: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду - Днепр Инфо
Селище у передмісті та десятки вулиць: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду
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Сегодня 13:59

Сьогодні, 20 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Селище у передмісті та десятки вулиць: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Короленка, 21-35;
  • сел. Кодаки;
  • вул. Командира Юніна;
  • вул. Керамічна;
  • вул. Червнева;
  • вул. Автодорожня;
  • вул. Мальовнича;
  • вул. Відпочинку;
  • вул. Космодромна, 5, 7. 

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

  • просп. Гагаріна, 102.

Коли відновлять водопостачання, не сказано. 

Крім того, у зв’язку з перебоями у електропостачанні зупинилась ПНС на вул. Кожемʼяки, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

  • вул. Кожемʼяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11.

Нормативний тиск відновлять у найближчий час.

Зробіть про всяк випадок вдома запаси питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження.

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Новости Днепра про Селище у передмісті та десятки вулиць: кому сьогодні у Дніпрі відключили водуУкраїнська

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