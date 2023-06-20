Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Також для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:
Коли відновлять водопостачання, не сказано.
Крім того, у зв’язку з перебоями у електропостачанні зупинилась ПНС на вул. Кожемʼяки, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
Нормативний тиск відновлять у найближчий час.
Зробіть про всяк випадок вдома запаси питної та технічної води!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження.
Читайте також:
Гуляючи містом, дуже часто можна зустріти людей у незвичайному вбранні.
16 червня приблизно о 9:20 до поліції надійшло повідомлення про…
У п'ятницю, 16 червня, у Жовтих Водах сталася трагедія.
Світла не буде до 17:00.