“Сечі немає терпіти ці борошна”: рф запустила фейковий флешмоб через блекаут

Росія запустила фейковий флешмоб у соціальних мережах через блекаут в Україні. Проте провокацію росіян видав Gоogle-перекладач.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. “В українському сегменті соцмережі Twitter та месенджера Viber зафіксовано провокативний флешмоб #LightOnZelenskyyOff, який підхопили медіа РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські пропагандисти заявляють, що “українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло”.

Проте більшість акаунтів, які вони назвали “українцями”, насправді виявилися ботами. Це підтверджується перекладом російськомовного тексту повідомлень на українську.

Російською меседж, який публікують боти, звучить так: “Полстраны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!”, а українською його переклали так: “Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!”. Таким чином сенс повідомлення втратився і став просто смішним.

“Вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу”, – наголосили у ЦПД.

Там також закликали українців економити електроенергію, особливо в пікові години: 7:00-10:00 та 18:00-23:00.

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