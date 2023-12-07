СБУшники з Дніпропетровщини придбали розкішний позашляховик за 2,9 мільйона, – ЗМІ

На покупку автівки звернули увагу журналісти проєкту “Наші гроші”.
Як йдеться в тендері, опублікованому на сайті держзакупівель “Прозорро”, 5 грудня відбулися торги за результатом яких Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області замовило ТОВ “Фольксваген Центр Кривий Ріг” легковий автомобіль за 2,88 млн грн.
Отримати позашляховик СБУшники мають до 20 грудня. Зазначається, що це автомобіль спеціалізованого призначення ПУ-VWTG-ПС виробництва ТОВ “Партек Україна” на базі Volkswagen Touareg 2023 року випуску.
Характеристики нового позашляховика:
Також новенький Volkswagen має систему нічного бачення – інфрачервону камеру, яка розпізнає та реагує на тепло тіла на відстані до 130 м. Додатково встановлять гучномовний пристрій та синій сигнальний світлодіодний маячок на магніті, який причеплять на дах.
Журналісти зауважують, що в автосалонах такий позашляховик продають за майже 3 млн гривень.
Гроші на автівку взяли з субвенції з місцевого бюджету державному на виконання заходів Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у Кривому Розі на період до 2025 року, затвердженої рішенням міськради №209 від 27 січня 2016 року.
На торгах був один постачальник, який і отримав замовлення.
“Фольксваген Центр Кривий Ріг” має поставити автомобіль до 20 грудня.
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