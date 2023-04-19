СБУ, суди, вокзали, ТРЦ та метро: у Дніпрі повідомили про масове «замінування»

У Дніпрі за минулу добу невідомі «замінували» 214 будівель.

На електронну пошту колл-центру СБУ надійшло 2 повідомлення про мінування будівлі Служби безпеки України, paйoнних судів, шкіл, вокзалів, торгівельних центрів, станцій мeтpo та aеpoпopта.

Поліцейські обстежили 214 об’єктів: будівлю СБУ, 14 судів, 154 шкіл та дитячих садків, 35 торгівельних центрів, 6 станцій метрополітену, 1 автовокзал, 2 залізничних вокзали, 1 аеропорт. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Загалом з початку року надійшло 78 повідомлень про мінування. Всі вони виявилися хибними.

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