Сара Джессіка Паркер спродюсує фільм про українського солдата, який втратив ноги та долучився до балетної трупи

Відома акторка Сара Джесіка Паркер спродюсує фільм про українських артистів балету.

Акторка Сара Джессіка Паркер стане виконавчою продюсеркою документального фільму “Перший ряд” про балетну трупу з України, що тікає від війни. Про це повідомляє The Variety.

Фільм розповість історію групи українських танцюристів, які опинилися в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet. Після виступу у Вашингтоні, один із провідних артистів Алексіс потоваришував з Олександром, військовим, який втратив обидві ноги, б’ючись з росіянами на фронті.

Згодом Олександр починає танцювати балет та приєднується до трупи.

Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та жорстокість балету, — велика честь, — каже Паркер, яка нині є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету.

Завершити фільмування планують у 2024 році.

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