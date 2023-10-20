Сара Джессіка Паркер спродюсує фільм про українського солдата, який втратив ноги та долучився до балетної трупи

Акторка Сара Джессіка Паркер стане виконавчою продюсеркою документального фільму “Перший ряд” про балетну трупу з України, що тікає від війни. Про це повідомляє The Variety.
Фільм розповість історію групи українських танцюристів, які опинилися в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet. Після виступу у Вашингтоні, один із провідних артистів Алексіс потоваришував з Олександром, військовим, який втратив обидві ноги, б’ючись з росіянами на фронті.
Згодом Олександр починає танцювати балет та приєднується до трупи.
Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та жорстокість балету, — велика честь, — каже Паркер, яка нині є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету.
Завершити фільмування планують у 2024 році.
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