У Дніпрі невідомий скинув з мосту шеринговий самокат (ВІДЕО)

У Дніпрі днями стався дуже дивний інцидент.

Невідомий чоловік скинув з мосту на Монастирський острів шеринговий самокат.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що чоловік тягне по землі самокат, а потім бере його в руки та скидає в річку. Водночас поруч проходять люди, але вони ніяк не відреагували на це.

Що стало причиною такої поведінки – невідомо.

Зазначимо, шерингові самокати, на жаль, дуже часто стають “жертвами” вандалів. То їх у смітник викинуть, то “розберуть на запчастини”, то взагалі підвісять на дереві або “прикрасять” білизною.

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