У Дніпрі невідомий скинув з мосту шеринговий самокат (ВІДЕО)

Невідомий чоловік скинув з мосту на Монастирський острів шеринговий самокат.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що чоловік тягне по землі самокат, а потім бере його в руки та скидає в річку. Водночас поруч проходять люди, але вони ніяк не відреагували на це.
Що стало причиною такої поведінки – невідомо.
Зазначимо, шерингові самокати, на жаль, дуже часто стають “жертвами” вандалів. То їх у смітник викинуть, то “розберуть на запчастини”, то взагалі підвісять на дереві або “прикрасять” білизною.
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