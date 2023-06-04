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  • “Самі повибивали старі вікна молотком”: Філатов про курйози пов’язані з “прильотами” в Дніпрі

“Самі повибивали старі вікна молотком”: Філатов про курйози пов’язані з “прильотами” в Дніпрі

Сьогодні 10:43
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Буває і таке.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов поділився курйозною історією, пов’язаною з ліквідацією наслідків ворожих прильотів. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці. 

Після ракетних атак багато хто з містян залишається без вікон, скло на яких вибиває вибуховою хвилею. Як розповів Філатов, зазвичай це старі дерев’яні вікна і після таких випадків міськрада допомагає встановити нові металопластикові.

Саме тому деякі містяни хочуть “схитрити” та замінити свої старі вікна на нові, скориставшись ситуацією. Після одного із прильотів у постраждалій від вибухової хвилі багатоповерхівці замінили вікна. Мешканці сусіднього будинку, де начебто цього не зробили, поскаржилися на “свавілля” міському голові. 

Борис Філатов почав розбиратися у справі, проте як виявилося …. вони самі потрощили скло молотком на усіх вікнах у під’їзді. 

Знову ракета. Знову вибух. Знову міняємо вікна.

В іншому будинку, звичайно.

Усі змінили.

При чому вилітають переважно вікна старі, дерев’яні.

А мерія ставить новий металопластик.

Приходять громадяни: «Борисе Альбертовичу, ми з сусіднього будинку, у нас теж вікна повилітали, але Ваші підлеглі нічого не роблять»

Викликаю підлеглих. Кричу матом.

Підлеглі мовчать. Переминаються з ноги на ногу.

“Чому мовчите; худоби?

«Як би Вам, так би мовити, щоб Ви повірили?

Справа в тому, що цей будинок, так, по сусідству.

Але за три вулиці.

Туди вибухова хвиля не дійшла»

«ІІІІ???»

«Просто громадяни, знаючи, що всім ставлять нові металопластикові вікна, повибивали шибки молотком. У всьому

під’їзді»

Вони. Повибивали. Скло. Молотком, – написав Борис Філатов. 

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