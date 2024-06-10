Наловив риби більше ніж на 200 тисяч грн: у Кривому Розі спіймали браконьєра

У Кривому Розі браконьєр піймався поліції після того, як наловив більше 100 рибин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією 8 червня на Макортівському водосховищі патрульні виявили чоловіка під час того, як той ловив рибу.

У правопорушника вилучили 5 рибальських сіток та більше 100 рибин, серед яких судак, лящ, карась. Сума улову становила більше 200 тисяч гривень.

За даним фактом сектором дізнання внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), – повідомили у публікації.

Чоловіку загрожує штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кривому Розі авто врізалося у поштомат, внаслідок чого постраждала 13-річна дівчинка.

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