Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшли

Вона продовжується вже третю добу, до робіт залучені не тільки місцеві спеціалісти.
На місці працюють фахівці ДСНС з Київщини та Сумщини.
Як повідомляє Суспільне, рятувальникам вдалося розчистити завали до сьомого поверху. Людей під завалами не знайшли.
Працюємо цілодобово. Хлопці емоційно налаштовані добре, фізично також в бойовій готовності. Все спорядження у нас є, до всіх погодних умов ми пристосовані. Сподіваємось на те, що наш ворог більше до нас не зайде і не буде обстрілювати наші українські міста, — розповів рятувальник Олег Сергієнко.
На місці також працюють кінологи із собаками. Орієнтовна тривалість робіт невідома. Працівники ДСНС будуть працювати доки є конструкції які загрожують життю людей.
Нагадаємо, що після ракетної атаки зниклими вважаються п’ятеро людей.
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Козенко Антон
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