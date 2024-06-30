Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшли

У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція на місці влучання у багатоповерхівку.

Вона продовжується вже третю добу, до робіт залучені не тільки місцеві спеціалісти.

На місці працюють фахівці ДСНС з Київщини та Сумщини.

Як повідомляє Суспільне, рятувальникам вдалося розчистити завали до сьомого поверху. Людей під завалами не знайшли.

Працюємо цілодобово. Хлопці емоційно налаштовані добре, фізично також в бойовій готовності. Все спорядження у нас є, до всіх погодних умов ми пристосовані. Сподіваємось на те, що наш ворог більше до нас не зайде і не буде обстрілювати наші українські міста, — розповів рятувальник Олег Сергієнко.

На місці також працюють кінологи із собаками. Орієнтовна тривалість робіт невідома. Працівники ДСНС будуть працювати доки є конструкції які загрожують життю людей.

Нагадаємо, що після ракетної атаки зниклими вважаються п’ятеро людей.

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