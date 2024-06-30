Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшли

Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшли

Сьогодні 12:59
просмотров

У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція на місці влучання у багатоповерхівку.

Новости Днепра про Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшли

Вона продовжується вже третю добу, до робіт залучені не тільки місцеві спеціалісти.

На місці працюють фахівці ДСНС з Київщини та Сумщини. 

Як повідомляє Суспільне, рятувальникам вдалося розчистити завали до сьомого поверху. Людей під завалами не знайшли.

Працюємо цілодобово. Хлопці емоційно налаштовані добре, фізично також в бойовій готовності. Все спорядження у нас є, до всіх погодних умов ми пристосовані. Сподіваємось на те, що наш ворог більше до нас не зайде і не буде обстрілювати наші українські міста, — розповів рятувальник Олег Сергієнко.

На місці також працюють кінологи із собаками. Орієнтовна тривалість робіт невідома. Працівники ДСНС будуть працювати доки є конструкції які загрожують життю людей.

Нагадаємо, що після ракетної атаки зниклими вважаються п’ятеро людей.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшлиУкраїнська Новости Днепра про Рятувальники розчистили завали багатоповерхівки у Дніпрі до 7-го поверху: людей під ними не знайшлиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів

    У місті Марганець поліцейські викрили 18-річного хлопця за скоєння серії…

    На Дніпропетровщині провели в останню путь полеглого Захисника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    На Дніпропетровщині провели в останню путь полеглого Захисника

    На Дніпропетровщині попрощалися з полеглим Героєм.

    У Дніпрі електричка переїхала чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:45
    У Дніпрі електричка переїхала чоловіка

    У Дніпрі чоловіка на смерть переїхала електричка.

    Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:05
    Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують 14-річного хлопця

    Поліція Дніпра розшукує 14-річного Білоуса Олександра.

    Наверх