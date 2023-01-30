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Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota

Сьогодні 14:50
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У Дніпрі сталася аварія.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та Toyota

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на перетині вулиць Старокозацької та Січових Стрільців. Там зіткнулися Nissan та Toyota.

Про це пише “Відкритий”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але рух транспорту у цьому місці дуже ускладнений.

Крім того, зараз на перехресті не працюють світлофори.

На місце події прибули правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП. 

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Новости Днепра про Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та ToyotaУкраїнська Новости Днепра про Рух ускладнено: у середмісті Дніпра зіткнулися Nissan та ToyotaРусский

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