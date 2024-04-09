Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано

У Дніпрі через дві ДТП утворилися величезні затори.

У вівторок, 9 квітня, Новий міст застряг в заторах у “пікові” вечірні години.

Причина – відразу дві ДТП, які трапилися на переправі в бік лівого берега. Попередньо – без постраждалих, але через аварію ускладнено рух.

Також спостерігається затримка тролейбусів № 7,14,17,20, які курсують між двома берегами Дніпра.

Затор тягнеться від Нового центру і по всіх прилеглих до мосту вулицях.

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