Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано

Сьогодні 17:37
просмотров

У Дніпрі через дві ДТП утворилися величезні затори.

Новости Днепра про Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано

У вівторок, 9 квітня, Новий міст застряг в заторах у “пікові” вечірні години. 

Причина – відразу дві ДТП, які трапилися на переправі в бік лівого берега. Попередньо – без постраждалих, але через аварію ускладнено рух. 

Також спостерігається затримка тролейбусів № 7,14,17,20, які курсують між двома берегами Дніпра. 

Затор тягнеться від Нового центру і по всіх прилеглих до мосту вулицях. 

Читайте також:

Новости Днепра про Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізованоУкраїнська Новости Днепра про Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізованоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)

    У другій половині XIX століття місто стрімко розросталося. У пошуках…

    По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:49
    По Дніпру бродив півень ростом з людину (ВІДЕО)

    Дніпро дивує.

    У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:52
    У Кривому Розі чоловік з пістолетом кидався під автомобілі

    У Кривому Розі чоловік вибіг на дорогу та розмахував пістолетом.

    Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

    В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи.…

    Наверх