Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано

У вівторок, 9 квітня, Новий міст застряг в заторах у “пікові” вечірні години.
Причина – відразу дві ДТП, які трапилися на переправі в бік лівого берега. Попередньо – без постраждалих, але через аварію ускладнено рух.
Також спостерігається затримка тролейбусів № 7,14,17,20, які курсують між двома берегами Дніпра.
Затор тягнеться від Нового центру і по всіх прилеглих до мосту вулицях.
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