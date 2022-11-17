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  • Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Сьогодні 12:03
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В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у Дніпрі.

Новости Днепра про Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця удару ракети по Дніпру.

Будинки поруч сильно понівечені. Там вибило всі вікна, місцеві мешканці кажуть, що їхні квартири розгромлені вщент. На місці працюють комунальники та поліція. Правоохоронці фіксують наслідки прильоту.

Новости Днепра про Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Новости Днепра про Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Місцеві мешканці показали, як виглядають будинки поблизу місця влучання ворожої ракети. Обережно, на відео нецензурна лексика.

Наразі відомо про 14 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Дніпра. Усі вони в лікарні.

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Новости Днепра про Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по ДніпруУкраїнська

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