Розтрощені квартири та вибиті вікна: в ОП опублікували фото з місця ракетного удару по Дніпру

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця удару ракети по Дніпру.
Будинки поруч сильно понівечені. Там вибило всі вікна, місцеві мешканці кажуть, що їхні квартири розгромлені вщент. На місці працюють комунальники та поліція. Правоохоронці фіксують наслідки прильоту.
Місцеві мешканці показали, як виглядають будинки поблизу місця влучання ворожої ракети. Обережно, на відео нецензурна лексика.
Наразі відомо про 14 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Дніпра. Усі вони в лікарні.
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Яна Юхименко
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Однією із травмованих внаслідок ракетної атаки була співробітниця мерії.
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру тільки зростає.