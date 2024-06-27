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  • Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі доживає свій вік велика кількість старовинних будівель. Одна із таких - Палац профілактики. У ньому вже немає стель, підлог, залишилася лише одна коробка.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info довідалися, як Палац виглядає зараз.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Сто років тому, у 1924 році у місті розпочали будівництво Палацу профілактики – медичного закладу, де надавалися комплексне обслуговування хворих. Повна його назва: «Палац охорони здоров’я». Проектуванням будівлі займався тодішній міський архітектор Олександр Красносельський. Палац призначався для медобслуговування робітників заводу ім. Петровського.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

У будівлі було передбачено все для лікування: тут працювали діагностичний та травматологічний кабінети, електросвітлолікарня, дієтичний диспансер, приймали фахівці різного профілю. За рік Палац обслуговував тисячі людей.

Місце, де було збудовано медустанову, було обрано не випадково. Тоді активно розвивали робочі райони біля промзони.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Будівництво  тривало 3 роки і завершилося 1927 року. Будинок вийшов у стилі неокласицизму – з гранітною лоджією, колонами та скульптурами на даху та фасаді, масивним оздобленням. Перший поверх був облицьований гранітом, такими ж були сходи біля входу.

Після Другої світової війни його відновлювали і трохи переробили планування – було частково змінено фасад та прибрано частину декору.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Довгий час тут працювала поліклініка 2-ї міської лікарні. У 2017 році Палац профілактики було закрито, всі лікарі звідти поїхали, але будівля була практично цілою. Фасад мав автентичний вигляд, у Палаці були вікна, двері, але на бічних частинах будівлі пішли тріщини.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Порожнім та цілим палац стояв не довго. У ньому одразу вибили вікна, у будівлі незабаром з’явилося багато сміття, через відсутність ремонту, опалення та велику кількість опадів у вигляді дощів та снігу – стіни будівлі стали руйнуватися.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Зараз у будівлі зруйновані не лише стіни, а й сходи, з підлог та стін збита плитка, немає вікон, дверей, частково немає стель, підлог, а де є – вони обсипаються.

Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

Минулого року стало відомо, що Палац розбирають по цеглинках.  З часу як його залишили лікарі Палац пережив не одну пожежу.

фото: Т. Марченко, С. Подолінний, А. Костюк, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)Русский

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