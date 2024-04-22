Розстріл поліцейського на Вінничині: батька та сина, які напали на правоохоронців, відправили в СІЗО

Підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомили у Офісі генпрокурора.
Суд у Вінниці відправив 52-річного Валерія Василаке, підозрюваного у вбивство поліцейського, під варту на два місяці без можливості внесення застави. У СІЗО також відправили його 26-річного сина Віталія, з яким чоловік напав на правоохоронців.
Обом інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. Відомо, що військові перевозили боєприпаси, які потім скинули у водойму, аби “замести сліди”.
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