Розширено програму “єВідновлення“: хто з дніпрян може отримати компенсацію за зруйноване житло

В Україні почався другий етап державної програми "єВідновлення". Тепер українці, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати від держави кошти на будівництво будинку чи придбання іншого жилого приміщення.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, максимальна сума допомоги, яку держава виплачуватиме на одну сім’ю, становитиме 200 тис. грн.

Розмір компенсації розраховуватиметься спеціальною Комісією за певною формулою, яка враховує регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо.

Передбачено також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. Як відомо, у різних регіонах України вартість нерухомості дуже відрізняється.

Отриману суму громадяни зможуть витратити як на відновлення та будівництво будинків, так і на купівлю квартир. Адже дехто з них отримає житлові сертифікати.

Оскільки заявок багато, і людям справді потрібна допомога на відновлення своїх будинків, в уряді зараз шукають додаткові джерела фінансування для покриття ремонтів зруйнованого житла українців. Частину коштів у майбутньому можливо покриють гранти Світового банку.

Заявки на отримання грошей на ремонтні роботи та будівництво житла на місці зруйнованого за держпрограмою “ЄВідновлення” можна подати як в електронному вигляді через “Дію”, так і у паперовій формі через Центри надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення або нотаріуса.

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