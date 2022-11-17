Розрив снаряду забрав всі мрії: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця, який пережив клінічну смерть

Як розповів гендиректор лікарні Мечникова, Артур пішов добровольцем в перший же день війни.
До початку повномасштабного вторгнення хлопець жив в Києві. Артур – кандидат хімічних наук, працював в академії наук України. Майстер спорту, підробляв тренером з пауерліфтингу. Після 24 вистояв довжелезну чергу в військомат та служив в гарячих точках.
На жаль, одного дня Артур отримав важке поранення.
В один із днів розрив снаряду забрав всі його мрії. Останнє, що вдалося – накласти джгута і сказати: везіть до Мечникова, там моя мама. Нога бовталася на клапті власної шкіри, – розповів Риженко.
Реаніматологи з перших секунд зуміли повернути Артура до життя, використовуючи всі методи сучасної медицини. Артур пережив клінічну смерть. Їм вдалося завести серце. Мозок не постраждав.
Зараз матуся і медсестра, і психолог. Вони разом згадують його бойових друзів. В обох котяться сльози. Все тепер з початку, як в дитинстві – їсти, пити, ходити, мріяти, – зазначив Риженко.
Читайте також:
Автор:
Щоб українці могли повернутися із закордону, потрібно, щоб українска ППО…
Вибух стався, коли люди їхали на роботу.
Сьогодні мешканці Дніпра прокинулися не від сигналу будильника.
У Дніпрі відновили роботу майже всі маршрутки.