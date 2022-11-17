Розрив снаряду забрав всі мрії: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця, який пережив клінічну смерть

У Дніпрі врятували бійця, який отримав важке поранення.

Як розповів гендиректор лікарні Мечникова, Артур пішов добровольцем в перший же день війни.

До початку повномасштабного вторгнення хлопець жив в Києві. Артур – кандидат хімічних наук, працював в академії наук України. Майстер спорту, підробляв тренером з пауерліфтингу. Після 24 вистояв довжелезну чергу в військомат та служив в гарячих точках.

На жаль, одного дня Артур отримав важке поранення.

В один із днів розрив снаряду забрав всі його мрії. Останнє, що вдалося – накласти джгута і сказати: везіть до Мечникова, там моя мама. Нога бовталася на клапті власної шкіри, – розповів Риженко.

Реаніматологи з перших секунд зуміли повернути Артура до життя, використовуючи всі методи сучасної медицини. Артур пережив клінічну смерть. Їм вдалося завести серце. Мозок не постраждав.

Зараз матуся і медсестра, і психолог. Вони разом згадують його бойових друзів. В обох котяться сльози. Все тепер з початку, як в дитинстві – їсти, пити, ходити, мріяти, – зазначив Риженко.

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