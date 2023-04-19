“Розпихав” мішки по бакам та під’їздам: у Дніпрі чоловік розніс сміття по всьому двору

Дніпрян розніс сміття по всьому мікрорайону, щоб не вивозити на полігон.

Про це розповіли в Інспекції з благоустрою.

У вівторок, 18 квітня, інспекція з питань благоустрою виписала адмінпротокол чоловікові, який розніс сміття по всьому двору. Сталося це на вулиці Волинській, 7а.

Скоріше за все, дніпрянин не хотів вивозити сміття, тому вирішив залишити використані під час ремонту будматеріали на вулиці, а щоб його задум ніхто не помітив, він “розпихав” їх по всьому двору. Судячи з фото, кілька пакетів він залишив у під’їзді, а мішки кинув поблизу будинків та декілька з них доніс до сміттєвих баків.

Інспектори виписали йому адмінпротокол за погіршення благоустрою території загального користування. Зазначимо, що мешканці повинні самостійно вивозити крупногабаритне будівельне сміття на полігон для його утилізації.

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