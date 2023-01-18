Розділять на два: мер Дніпра розповів, що далі будуть робити зі зруйнованим будинком на Перемозі

Долю зруйнованого будинку на Перемозі вирішать після висновку фахівців.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі програми “Васильєвський острів” на 11 телеканалі.

За його словами, подальшу долю зруйнованого на Перемозі будинку вирішать після інструментального обстеження пошкоджених конструкцій. Ймовірно, його можуть розділити на два окремих будинки, розібравши частини під’їздів які постраждали найбільше.

За словами Філатова, влада дуже сподівається, що не потрібно буде все розбирати. Крім цього, є шанс, що з потрощених осель можна буде винести вцілілі речі мешканців будинку.

Попередньо, висновок по стану конструкцій можуть надати за тиждень. Після чого мешканці будинку знатимуть чи лишиться їхня квартира, чи її потрібно буде демонтувати.

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