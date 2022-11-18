Росія перекидає війська з Херсонського напрямку на Луганський, – Генштаб

Російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.

Повідомляється, що протягом 18 листопада росіяни завдали п’ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по Україні.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка в Луганській області та Колодязі і Торське Донецької області;

– з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка в Луганській області та Колодязі і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне в Донецькій області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне в Донецькій області; на Авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

– з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя в Донецькій області;

– з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя в Донецькій області; на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької; на Криворізькому напрямку – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що у Херсонській області.

На Херсонському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, потрапили райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

Окрім того, Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. Так, у Скадовську, в результаті ураження району зосередження ворога, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в Чаплинці підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в Новоайдарі в Луганській області зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.

До того ж, задля нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій загарбники планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Тим часом українська авіація протягом 18 листопада завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.

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