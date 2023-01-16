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Росіяни зазнають значних втрат у живій силі на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб

Сьогодні 09:00
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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 15 січня відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Новости Днепра про Росіяни зазнають значних втрат у живій силі на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

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“Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі”, – зазначили у Генштабі.

На ВолинськомуПоліськомуСіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. У той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, зокрема Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

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