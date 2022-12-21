Росіяни зазнають значних втрат та посилюють контррозвідувальні заходи, – Генштаб

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті та посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованих населених пунктах.

Протягом 21 грудня росіяни завдали трьох ракетних ударів та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У Гуляйполі ворожа авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, окупанти здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань також не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі та РФ і далі знаходяться у прикордонних з Україною районах.

суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань також не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі та РФ і далі знаходяться у прикордонних з Україною районах. Поряд з цим, на Слобожанському напрямку , під танковий, мінометний та артилерійський обстріли потрапили райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.

, під танковий, мінометний та артилерійський обстріли потрапили райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку росіяни не припиняють обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

росіяни не припиняють обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку у Донецькій області.

окупанти обстріляли Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. У цих населених пунктах є постраждалі серед мирного населення.

Окрім того, було, підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня ворожих складів боєприпасів у районі Кадіївки Луганської області. Детонація на складах тривала понад 20 годин.

Генштаб повідомляє, що у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області загарбники організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що у Херсонській області, противник переоблаштував місцеву лікарню для лікування своїх поранених. При цьому хворі місцеві жителі були примусово “виписані”. У цьому ж населеному пункті росіяни посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати противника.

Тим часом українська авіація протягом 21 грудня завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також наші бійці збили російський безпілотник типу “Форпост”, який коштує близько 6 млн доларів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони також уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили росіян.

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