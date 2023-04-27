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  • Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: що відомо

Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: що відомо

Сьогодні 21:15
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У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ та пошкодили сільськогосподарське підприємство.

Новости Днепра про Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: що відомо

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні чотири рази за день російська армія обстріляла Нікопольський район. Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ. Лисак додав, що люди вціліли.

“А от руйнування є. Уражень зазнало сільськогосподарське підприємство. Загинуло 700 голів птиці. Наслідки атак ще уточнюються”, – додав глава області.

 

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