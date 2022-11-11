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Росіяни встигли вискочити з Херсону, але трофеї є, – Арестович

Сьогодні 17:00
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Над Херсоном замайорів український прапор.

Новости Днепра про Росіяни встигли вискочити з Херсону, але трофеї є, - Арестович

Російські підрозділи на правому березі таки встигли втекти. За словами Олексія Арестовича, полонених небагато, в основному це ті “кого забули”. Але він запевнив, що трофеї є.

Нагадаємо, позавчора російські військові повідомили про свій відхід з правобережної частини Херсонщини. Вночі 11 листопада від місцевих надходили повідомлення про те, що окупанти драпають з Херсону. Сьогодні вранці російські пропагандисти опублікували відео із зруйнованим антонівським  мостом. Більше всього, що росіяни підірвали переправу під час відступу.

Ближче до обіду над будівлею Херсонської ОДА замайорів український прапор, який там встановили місцеві партизани. А через декілька годин ГУР заявило, що ЗСУ зайшли до Херсону.

Новости Днепра про Росіяни встигли вискочити з Херсону, але трофеї є, - Арестович

У той же час ЗСУ готуються до того, що Херсон росіяни почнуть обстрілювати з лівого берегу.

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Новости Днепра про Росіяни встигли вискочити з Херсону, але трофеї є, - АрестовичУкраїнська Новости Днепра про Росіяни встигли вискочити з Херсону, але трофеї є, - АрестовичРусский

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