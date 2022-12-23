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Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

Сьогодні 09:00
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В ніч на 23 грудня росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю та Марганцю.

Новости Днепра про Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти з важкої артилерії двічі вдарили по Нікопольському району. Удару зазнали Нікополь та Марганець. На щастя, люди не постраждали.

«У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються», – пише Резніченко у своєму Телеграм-каналі.

В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак, зазначає голова Дніпропетровської ОВА. 

Новости Днепра про Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

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