Росіяни вночі з важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти з важкої артилерії двічі вдарили по Нікопольському району. Удару зазнали Нікополь та Марганець. На щастя, люди не постраждали.
«У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються», – пише Резніченко у своєму Телеграм-каналі.
В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак, зазначає голова Дніпропетровської ОВА.
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