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Росіяни влучили ракетою в цивільний об’єкт у Кривому Розі: є постраждалі, серед них – дитина

Сьогодні 07:44
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Ворог знову атакував Кривий Ріг.

Новости Днепра про Росіяни влучили ракетою в цивільний об'єкт у Кривому Розі: є постраждалі, серед них - дитина

Ворог у черговий раз атакував Кривий Ріг. За даними керівника військової адміністрації Олександра Вілкула, є ракетне влучання в об’єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Вибуховою хвилею понівечило понад 10 багатоповерхівок. 

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наразі відомо про п’ятьох постраждалих: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. Також поранена 10-річна дівчинка, її госпіталізували. Решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно. 

У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна, – пише Сергій Лисак.

Розвернуто Міський Штаб допомоги людям у школи №103 (колишня вулиця Костенка 23). На місці працюють всі спеслужби. Наслідки уточнюються. 

Зміни у роботі громадського транспорту

Олександр Вілкул повідомив про введення змін у роботу громадського транспорту. Перекрито рух на ділянці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників.

Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників, – повідомив Олександр Вілкул.

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Новости Днепра про Росіяни влучили ракетою в цивільний об'єкт у Кривому Розі: є постраждалі, серед них - дитинаУкраїнська

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