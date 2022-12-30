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  • Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Генштаб

Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Генштаб

Сьогодні 19:45
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Російські окупанти наступають на Лиманському та Бахмутському напрямку. Також намагаються покращити положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

 

Новости Днепра про Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

Протягом доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, 15 з яких були націлені на цивільну інфраструктуру. Також росіяни використали 8 одиниць “шахедів”, однак усі вони були збиті.

Ще 17 ударів з РСЗВ було здійснено проти мирних населених пунктів, внаслідок чого загинули цивільні люди.

“Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках”, – пише пресслужба.

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині;
  • на Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;
  • на Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині;
  • на Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
  • на Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині;
  • на Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона;

Зазначається, що лікарні в Біловодську Луганської області переповнені ворожими солдатами.

Також в Донецьку було поранено й знищено близько 10 окупантів. Також знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 – пошкоджено.

Протягом доби наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також було знищено ворожий БпЛА “Орлан-10”

“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію”, – додає пресслужба.

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Новости Днепра про Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, - ГенштабРусский

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