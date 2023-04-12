Росіяни вдарили по житловим будинкам у Нікополі: постраждали літні люди

Росія - країна-терорист.

Сьогодні російська армія вдарила по Нікополю. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.

З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували.

Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома.

Обстеження території триває.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Українська

Автор: