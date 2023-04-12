Росіяни вдарили по житловим будинкам у Нікополі: постраждали літні люди

Сьогодні російська армія вдарила по Нікополю. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.
З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували.
Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома.
Обстеження території триває.
Не пробачимо! Помстимося!
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