Росіяни вдарили “Іскандером” по місту на Харківщині: 38 поранених, з них — 12 дітей, найменшому — 3 місяці

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, окупанти вдарили «Іскандером». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.
Станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.
Оновлено: як повідомили у пресслужбі ДСНС, станом на 18:00 вже відомо про 41 постраждалого, з них – 12 діти. Зокрема 2 немовляти – 10 та 3 місяців. Стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога.
Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 8 багатоповерхових будинків і 8 автомобілів.
Не пробачимо! Помстимося!
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