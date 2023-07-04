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Росіяни вдарили “Іскандером” по місту на Харківщині: 38 поранених, з них — 12 дітей, найменшому — 3 місяці

04.07.2023 18:14
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Сьогодні, 4 липня, близько 13:30 російські військові завдали ракетного удару по житловому мікрорайону у місті Первомайський Харківської області.

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Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

За попередніми даними, окупанти вдарили «Іскандером». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили

Станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них — 12 дітей. Найменшому — 3 місяці.

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За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.

Оновлено: як повідомили у пресслужбі ДСНС, станом на 18:00 вже відомо про 41 постраждалого, з них – 12 діти. Зокрема 2 немовляти – 10 та 3 місяців. Стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога.

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 8 багатоповерхових будинків і 8 автомобілів. 

Не пробачимо! Помстимося!

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