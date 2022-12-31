Росіяни тричі відкривали вогонь: як минула передноворічна ніч на Дніпропетровщині

За його словами, росіяни тричі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район – Мирівську та Марганецьку громади. Окупанти скерували туди зо два десятки снарядів.
На щастя, люди не постраждали. Наслідки атак з’ясовуються.
В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Нехай свята будуть тихими, – зазначив Валентин Резніченко.
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