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Росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі

Сьогодні 10:35
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Ворог у черговий раз атакував Нікополь.

Новости Днепра про Росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі

Зранку 30 серпня ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Росіяни тричі безжально атакували рятувальників, – написали в публікації ДСНС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено ворота будівлі пожежного депо. Руйнування зазнав дах складської будівлі, а також рятувальний човен. 

На щастя, загиблих та постраждалих немає. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що стало відомо, у якому стані знаходиться постраждала внаслідок артобстрілу Нікополя 14-річна дівчина. 

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Новости Днепра про Росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у НікополіУкраїнська Новости Днепра про Росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у НікополіРусский

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