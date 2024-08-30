Росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі

Ворог у черговий раз атакував Нікополь.

Зранку 30 серпня ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Росіяни тричі безжально атакували рятувальників, – написали в публікації ДСНС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено ворота будівлі пожежного депо. Руйнування зазнав дах складської будівлі, а також рятувальний човен.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що стало відомо, у якому стані знаходиться постраждала внаслідок артобстрілу Нікополя 14-річна дівчина.

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