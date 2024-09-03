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Росіяни обстріляли залізницю на Дніпропетровщині: чи є затримки рейсів

Сьогодні 11:19
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Росіяни атакували залізничну станцію на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли залізницю на Дніпропетровщині: чи є затримки рейсів

Упродовж ночі з 2 на 3 вересня ворог здійснив масований обстріл залізничних станцій у декількох областях України. 

Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв, – написали в публікації Укрзалізниці.

Окрім цього, в Покровську росіяни обстріляли будинок машиніста локомотивного депо, який працює в Укрзалізниці.

Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками, – зазначили в Укразалізниці.

Працівник та його дружина отримали поранення та були госпіталізовані. 

Чи є затримки або скасування рейсів?

Потяги Укрзалізниці продовжують рух. Жодного рейсу скасовано не було. Затримок на залізницях, які опинилися під обстрілом, немає. 

Детальніше про потяги, що затримуються можна дізнатися ТУТ.

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли залізницю на Дніпропетровщині: чи є затримки рейсівУкраїнська Новости Днепра про Росіяни обстріляли залізницю на Дніпропетровщині: чи є затримки рейсівРусский

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# #потяги #Укрзализныця
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